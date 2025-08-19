Ціни на метали та залізняк продовжують вагатися на тлі прогнозів найбільшої гірничодобувної компанії світу BHP. Китай та Індія залишаються основними факторами майбутнього попиту.

Які прогнози виробництва та експорту металів?

За даними BHP Group, попри невизначені світові перспективи, стійкість китайського експорту, а також прискорене зростання в Індії сприятимуть попиту на метали та залізну руду в найближчі роки, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

У найбільшій гірничодобувній компанії світу зазначили, що зростання економіки Китаю в найближчі квартали може сповільнитися, але експорт металів залишиться відносно стабільним. Це важливий фактор для світового ринку сталі, який перебуває під тиском через тривалу кризу в китайській нерухомості.

Важливо! У липні виробництво сталі в Китаї досягло 9,84 мільйона тонн, перевищивши показники попереднього місяця. Таким чином були спростовані прогнози щодо зниження.

На тлі цього річний базовий прибуток BHP знизився більш ніж на чверть: тиск на бізнес чинило падіння цін на залізну руду і коксівне вугілля.

При цьому компанія розраховує, що нові інфраструктурні проєкти Китаю, зокрема будівництво великої греблі в Тибеті, підтримають попит на сировину.

Цікаво! У BHP також очікують високий попит Китаю на мідь у 2026 році. Додаткову підтримку ринку можуть надати перебої з глобальними постачаннями.

Зростання споживання металів очікується і в Індії, де інвестиції в інфраструктуру та розширення промислового виробництва здатні різко збільшити попит на залізну руду та сталь.

За прогнозом країна, яка в останні роки експортувала в середньому близько 30 мільйонів тонн залізної руди, може періодично виступати як імпортер у разі перебоїв з внутрішніми постачаннями.

Які ціни на метали?

У вівторок, 19 серпня, залізна руда знизилася на 0,4% до 101,05 долара за тонну.

На Лондонській біржі металів зафіксовані такі ціни: