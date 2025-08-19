Цены на металлы и железную руду продолжают колебаться на фоне прогнозов крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP. Китай и Индия остаются основными факторами будущего спроса.

Какие прогнозы производства и экспорта металлов?

По данным BHP Group, несмотря на неопределенные мировые перспективы, устойчивость китайского экспорта, а также ускоренный рост в Индии будут способствовать спросу на металлы и железную руду в ближайшие годы, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

В крупнейшей горнодобывающей компании мира отметили, что рост экономики Китая в ближайшие кварталы может замедлиться, но экспорт металлов останется относительно стабильным. Это важный фактор для мирового рынка стали, который находится под давлением из-за затянувшегося кризиса в китайской недвижимости.

Важно! В июле производство стали в Китае достигло 9,84 миллиона тонн, превысив показатели предыдущего месяца. Таким образом были опровергнуты прогнозы относительно снижения.

На фоне этого годовая базовая прибыль BHP снизилась более чем на четверть: давление на бизнес оказало падение цен на железную руду и коксующийся уголь.

При этом компания рассчитывает, что новые инфраструктурные проекты Китая, включая строительство крупной плотины в Тибете, поддержат спрос на сырье.

Интересно! В BHP также ожидают высокий спрос Китая на медь в 2026 году. Дополнительную поддержку рынку могут оказать перебои с глобальными поставками.

Рост потребления металлов ожидается и в Индии, где инвестиции в инфраструктуру и расширение промышленного производства способны резко увеличить спрос на железную руду и сталь.

По прогнозу страна, которая в последние годы экспортировала в среднем около 30 миллионов тонн железной руды, может периодически выступать как импортер в случае перебоев с внутренними поставками.

Какие цены на металлы?

Во вторник, 19 августа, железная руда снизилась на 0,4% до 101,05 доллара за тонну.

На Лондонской бирже металлов зафиксированы следующие цены: