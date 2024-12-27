Ціни на залізну руду в 2024 році

Ціни на залізну руду впали через сповільнення економіки Китаю. Річ у тому, що друга економіка світу – це ключовий споживач цього металу в світі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Загалом ціни на ресурс з початку року впали на 29%. Ф'ючерси на залізну руду впали в ціні нижче 100 доларів за тонну до 98,95 долара на біржі в Сінгапурі. Це мінімальний показник за останні 5 тижнів.

Це результат скорочення промислових прибутків у Китаї. Зокрема, в будівельному секторі, який перебуває в кризі уже декілька років. Ситуацію не змінила навіть політика економічних стимулів, яку запровадив офіційний Пекін.

Важливо! Залізна руда – це один із ключових товарів, які експортує Україна.

На ціни на залізну руду також тисне збільшення постачань з Австралії та Бразилії, які є найбільшими експортерами ресурсу.