Цены на железную руду в 2024 году

Цены на железную руду упали из-за замедления экономики Китая. Дело в том, что вторая экономика мира – это ключевой потребитель этого металла в мире. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В целом цены на ресурс с начала года упали на 29%. Фьючерсы на железную руду упали в цене ниже 100 долларов за тонну до 98,95 доллара на бирже в Сингапуре. Это минимальный показатель за последние 5 недель.

Это результат сокращения промышленных прибылей в Китае. В частности, в строительном секторе, который находится в кризисе уже несколько лет. Ситуацию не изменила даже политика экономических стимулов, которую ввел официальный Пекин.

Важно! Железная руда – это один из ключевых товаров, которые экспортирует Украина.

На цены на железную руду также давит увеличение поставок из Австралии и Бразилии, которые являются крупнейшими экспортерами ресурса.