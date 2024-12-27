Курс національної валюти Індії зафіксував новий обвал на ринку

Індійська рупія продовжує стрімко падати в ціні. У п'ятницю, 27 грудня, валюта обвалилася до нового історичного мінімуму на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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На валюти тисне те, що в країні зріс попит на долар. Водночас різке падіння рупії призвело до панічної скупки долара імпортерами.

Загалом курс впав до 85,8075 рупії за долар. Проте пізніше у ситуацію втрутився центральний банк Індії, яке допомогло стримати знецінення рупії.