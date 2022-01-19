У результаті ціни на апельсиновий сік під час пандемії. І, цілком ймовірно, вони будуть зростати й надалі.

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Стрімке зростання цін на апельсиновий сік

Ф’ючерси на заморожений апельсиновий сік подорожчали більш ніж на 50% під час пандемії. Минулого тижня вони досягли дворічного максимуму – лише в четвер зрісши в ціні на 5%. Тому споживачі повинні очікувати "набагато вищих цін у супермаркеті".

У вас є класична невідповідність попиту та пропозиції,

– розповів президент компанії Hackett Financial Advisors Шон Хеккет.

Що таке ф'ючерси Це документ, який засвідчує зобов'язання придбати базовий актив з врахуванням певних умов. Наприклад, зобов'язання мають бути реалізовані у визначений час та на конкретних умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання. Базовим активом можуть бути, зокрема, цінні папери, товари або кошти.

Очікуваний стрибок цін на апельсиновий сік в тому числі пов'язаний з інфляцією. Індекс споживчих цін у США за останній рік зріс на 7%. Це максимальні темпи зростання цього показника з червня 1982 року:

торік ціна на продукти, які споживають вдома, подорожчали на 6,5%;

вартість послуг у ресторанах зросла на 6%;

ціни на фруктові соки й безалкогольні напої у цьому році вже пішли вгору на 5,7%.

Ціни на апельсиновий сік стрімко зростають / Фото Unsplash

Що відбувається з попитом та пропозицією

Минулого тижня Міністерство сільського господарства США очікує, що Флорида виготовить 44,5 мільйона ящиків апельсинів цього року. Це найменшим урожай з сезону 1944 – 45 років. Крім того, апельсинові культури у Флориді, які відповідають за левову частку апельсинового соку в країні, скорочуються роками. Одним з ключових причин – підступна хвороба цитрусових, яка називається озеленінням цитрусових. Це призводить до появи менших розмірів апельсинів і зменшення кількості плодів на дереві.

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Водночас міжнародні виробники теж мають чимало викликів. Зокрема, йдеться про дефіцит. Торік у Бразилії була історична посуха, яка сильно зашкодила врожаю апельсинів, які використовуються для виробництва апельсинового соку. Хеккет додав, що вони не зможуть забезпечити постачання товарів на звичному рівні.

До теми: За словами Шона Хеккета, останніх 20 років поспіль у США попит на апельсиновий сік падав. Головна причина – змінилися погляди споживачів щодо здорового харчування. Крім того, все більше американців перестали снідати вдома.

Проте ситуація змінилася з початком пандемії. Люди знову почали більше харчуватися вдома, а деякі повернули у своє меню апельсиновий сік. На фоні цього продажі неконцентрованих соків у США за 2020 рік зросли з 5 до 5,5 мільярда доларів. Крім того, цей показник залишався переважно на цьому рівні у 2021 році, за даними Euromonitor International. Тому зараз на ринку сформувалася наступна ситуація: оновлений попит та обмежена пропозиція.