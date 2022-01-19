В результате цены на апельсиновый сок во время пандемии. И, по всей вероятности, они будут расти и дальше.

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Стремительный рост цен на апельсиновый сок

Фьючерсы на замороженный апельсиновый сок подорожали более чем на 50% во время пандемии. На прошлой неделе они достигли двухлетнего максимума – только в четверг выросли в цене на 5%. Поэтому потребители должны ожидать "намного более высоких цен в супермаркете".

У вас есть классическое несоответствие спроса и предложения,

– рассказал президент компании Hackett Financial Advisors Шон Хеккет.

Что такое фьючерсы Это документ, удостоверяющий обязательство приобрести базовый актив с учетом определенных условий. Например, обязательства должны быть реализованы в определенное время и на конкретных условиях в будущем с фиксацией цен на момент выполнения. Базовым активом могут являться, в частности, ценные бумаги, товары или денежные средства.

Ожидаемый скачок цен на апельсиновый сок, в том числе связанный с инфляцией. Индекс потребительских цен в США за последний год вырос на 7%. Это максимальные темпы роста этого показателя с июня 1982 года:

в прошлом году цена на продукты, потребляющие дома, подорожали на 6,5%;

стоимость услуг в ресторанах выросла на 6%;

цены на фруктовые соки и безалкогольные напитки в этом году уже ушли на 5,7%.

Цены на апельсиновый сок стремительно растут / Фото Unsplash

Что происходит со спросом и предложением

На минувшей неделе Министерство сельского хозяйства США ожидает, что Флорида изготовит 44,5 миллиона ящиков апельсинов в этом году. Это самый маленький урожай с сезона 1944 – 45 годов. Кроме того, апельсиновые культуры во Флориде, отвечающие за львиную долю апельсинового сока в стране, сокращаются годами. Одним из ключевых причин – коварная болезнь цитрусовых, которая называется озеленением цитрусовых. Это приводит к появлению меньших размеров апельсинов и уменьшению количества плодов на дереве.

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В то же время у международных производителей тоже немало вызовов. В частности, речь идет о дефиците. В прошлом году в Бразилии была историческая засуха, сильно повредившая урожаю апельсинов, которые используются для производства апельсинового сока. Хеккет добавил, что они не смогут обеспечить поставки товаров на обычном уровне.

К теме: По словам Шона Хеккета, последние 20 лет подряд в США спрос на апельсиновый сок падал. Главная причина – изменились взгляды потребителей относительно здорового питания. Кроме того, все больше американцев перестали завтракать дома.