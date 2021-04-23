Ціни стрімко ростуть: коли вдасться втихомирити інфляцію в Україні

Ціна на продукти та товари в Україні зростають щомісяця. Національний банк України очікує, що у 2021 році інфляція становитиме 8%.

Проте вже в першій половині 2022 року інфляція повернеться до цільового діапазону 5±1%.

До теми Нові виклики: як військова ескалація впливає на валютний ринок України

Чому прискорилася інфляція

Основними причинами в Нацбанку називають:

подорожчання продовольчих товарів та палива у світі;

високий споживчий попит в Україні.

Пік інфляційного сплеску припаде на третій квартал 2021 року передусім через низьку минулорічну базу порівняння. Проте вже восени інфляція почне знижуватися й за підсумками 2021 року становитиме 8%.

Зниженню інфляції сприятимуть:

надходження на ринки нового врожаю;

вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів;

підвищення облікової ставки Національним банком.

Що таке інфляція Це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Цікаво, що низька інфляція є корисною для економіки, бо стимулює її розвиток. Проте підвищена інфляція несе безліч загроз. Це зростання загального рівня цін, що відображує зниження купівельної спроможності грошової одиниці. Цікаво, що низька інфляція є корисною для економіки, бо стимулює її розвиток. Проте підвищена інфляція несе безліч загроз.

Інші прогнози Нацбанку

За підсумками 2021 року економіка України зросте на 3,8%. У 2022 – 2023 роках зростання ВВП буде близьким до 4%.

буде близьким до 4%. Рівень безробіття знизиться до 9,1% цьогоріч, а наступного року – до 8,5%.

знизиться до 9,1% цьогоріч, а наступного року – до 8,5%. Номінальна зарплата у 2021 році зросте на 17,8% і на 9,7% у наступному році; реальна – на 8,6% і на 3,9% відповідно.