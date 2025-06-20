Чому падають світові ціни на срібло

У п’ятницю, 20 червня, срібло втратило близько 2% своєї вартості. Ціни на цього опустилися до позначки 35,60 доларів за одну унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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Падіння цін на срібло викликане кількома факторами:

Через загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем інвестори продають срібло, що зросло в ціні, аби покрити більш збиткові активи, зокрема, на ринку акцій.

На вартість металу вплинуло й рішення Федеральної резервної системи США, яка цього тижня зберегла процентні ставки незмінними та попередила, що нові тарифи президента Дональда Трампа можуть пришвидшити інфляцію.

Важливо! На тлі невизначеності економічних прогнозів інвестори змушені діяти обережніше щодо своїх активів, зокрема, й срібла.

Як на ціну срібла вплинуло відкриття нового родовища

Додатковою причиною падіння цін на срібло стала новина про те, що в Аргентині відкрили величезне родовище дорогоцінних металів.

У цьому родовищі містяться одні з найбільших покладів золота, срібла та міді, які були знайдені за останні 30 років.

Фахівці підрахували, що в аргентинському родовищі може бути понад 80 мільйонів унцій золота та срібла та близько 13,2 мільйона тонн міді.

Варто знати! Поточні ціни на дорогоцінні метали завжди падають, коли з’являється інформація, що в майбутньому їхня пропозиція значно зросте на світових ринках.