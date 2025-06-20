Почему падают мировые цены на серебро

В пятницу, 20 июня, серебро потеряло около 2% своей стоимости. Цены на этого опустились до отметки 35,60 долларов за одну унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Падение цен на серебро вызвано несколькими факторами:

Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем инвесторы продают серебро, что выросло в цене, чтобы покрыть более убыточные активы, в частности, на рынке акций.

На стоимость металла повлияло и решение Федеральной резервной системы США, которая на этой неделе сохранила процентные ставки неизменными и предупредила, что новые тарифы президента Дональда Трампа могут ускорить инфляцию.

Важно! На фоне неопределенности экономических прогнозов инвесторы вынуждены действовать осторожнее в отношении своих активов, в частности, и серебра.

Как на цену серебра повлияло открытие нового месторождения

Дополнительной причиной падения цен на серебро стала новость о том, что в Аргентине открыли огромное месторождение драгоценных металлов.

В этом месторождении содержатся одни из самых больших залежей золота, серебра и меди, которые были найдены за последние 30 лет.

Специалисты подсчитали, что в аргентинском месторождении может быть более 80 миллионов унций золота и серебра и около 13,2 миллиона тонн меди.

Стоит знать! Текущие цены на драгоценные металлы всегда падают, когда появляется информация, что в будущем их предложение значительно возрастет на мировых рынках.