Росія продовжує заробляти великі суми: ціна нафти досягла найвищого рівня з 2023 року

Росія отримує додаткову вигоду від війни на Близькому Сході. Річ у тім, що ціна на її нафту Urals цього місяця досягла найвищого рівня з жовтня 2023 року.

Що відомо про російську нафту?

Міністерство фінансів розраховуватиме податки для нафтовиробників у травні, про що пише Bloomberg.

Розрахунок відбуватиметься, виходячи із середньої ціни Urals на рівні 94,87 долара за барель та курсу 76,938 рубля за долар США, згідно з даними російської податкової служби. Це становить майже 7 300 рублів за барель – на 18% більше, ніж минулого місяця, та на 60% більше, ніж торік.

Кремль, який отримує близько п’ятої частини бюджетних доходів від нафтогазової галузі, підтримав свою воєнну економіку завдяки зростанню цін на нафту та вищому попиту на російську нафту після того, як війна з Іраном порушила постачання з Перської затоки через Ормузьку протоку.

Вигода від зростання цін на нафту через війну була б ще більшою, якби не зміцнення російської валюти,

– йдеться у матеріалі.

У Bloomberg пояснили, що сильніший рубль означає менші податкові надходження від барелів, які продаються за долари. Рубль зміцнився через високі процентні ставки, скорочення імпорту та збільшення продажів іноземної валюти російськими експортерами.

Наприклад, цього місяця російська валюта досягла найвищого рівня щодо долара США з лютого 2023 року, а це означає, що сильний рубль може зменшити нафтові прибутки Кремля після травня. Чисті доходи уряду від енергетичного сектору у травні також залежатимуть від того, скільки держава виплатить субсидій для підтримки нафтової переробки та внутрішнього постачання пального.

Важливо! Через стрибок світових цін на пальне на тлі війни з Іраном державні виплати російським енергетичним компаніям лише у квітні сягнули 359 мільярдів рублів, або приблизно 4,8 мільярда доларів. А це найбільший показник за понад два роки.

Водночас у Росії погіршили прогнози щодо роботи нафтогазового сектору на найближчі три роки. Про це писали у Reuters.

У базовому сценарії прогноз видобутку нафти та газу на цей рік знижено до 511 мільйонів тонн, або 10,22 мільйона барелів на добу, з попередніх 525,2 мільйона тонн. Це майже відповідає рівню 2025 року.

Прогноз експорту сирої нафти у базовому сценарії зменшили на 4,5 мільйона тонн цього року — до 237,2 мільйона тонн. На наступний рік очікування знижено ще сильніше — на 16,5 мільйона тонн, до 227,4 мільйона тонн.

У негативному сценарії, який передбачає нижчі ціни на сировину, видобуток нафти може впасти до 497,2 мільйона тонн, а наступного року становити 502,2 мільйона тонн. Експорт нафти у цьому сценарії, за прогнозами, скорочуватиметься протягом двох років – до 223,6 мільйона тонн у 2026 році та 213,8 мільйона тонн у 2027 році – і навіть до 2029 року не перевищить рівень 2025 року.

Цікаво! Очікування щодо цін на нафту міністерство економіки Росії залишило без змін. Очікувана ціна на основний російський сорт нафти Urals на цей рік – 59 доларів за барель.

Що ще варто знати про нафту?

Індія вже зверталася до США з проханням послабити санкції щодо нафти Росії. Нагадаємо, що пом'якшення відбулося у березні поточного року. Дозвіл діяв по 11 квітня. Зокрема, Вашингтон дозволив купувати тільки ту російську нафту, яка була відвантажена до 12 березня.

Водночас експерти з Міжнародного енергетичного агентства повідомили, що у квітні цього року видобуток нафти в Росії скоротився. Він зменшився приблизно до 8,8 мільйона барелів на добу. А це на 460 тисяч барелів менше, аніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, на цю ситуацію вплинули українські атаки дронами.

Ректор Міжнародного інституту бізнесу у коментарі для 24 Каналу повідомив: якщо війна в Ірані триватиме, а високі ціни на нафту зберігатимуться, то це буде вигідно для Росії. Таким чином, Кремль може отримати десь 40 – 45 мільярдів доларів в бюджет.