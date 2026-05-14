Что известно о российской нефти?

Министерство финансов будет рассчитывать налоги для нефтепроизводителей в мае, о чем пишет Bloomberg.

Расчет будет происходить, исходя из средней цены Urals на уровне 94,87 доллара за баррель и курса 76,938 рубля за доллар США, согласно данным российской налоговой службы. Это составляет почти 7 300 рублей за баррель – на 18% больше, чем в прошлом месяце, и на 60% больше, чем в прошлом году.

Кремль, который получает около пятой части бюджетных доходов от нефтегазовой отрасли, поддержал свою военную экономику благодаря росту цен на нефть и более высокому спросу на российскую нефть после того, как война с Ираном нарушила поставки из Персидского залива через Ормузский пролив.

Выгода от роста цен на нефть из-за войны была бы еще большей, если бы не укрепление российской валюты,

– говорится в материале.

В Bloomberg объяснили, что сильный рубль означает меньшие налоговые поступления от баррелей, которые продаются за доллары. Рубль укрепился из-за высоких процентных ставок, сокращения импорта и увеличения продаж иностранной валюты российскими экспортерами.

Например, этом месяце российская валюта достигла самого высокого уровня по отношению к доллару США с февраля 2023, а это означает, что сильный рубль может уменьшить нефтяные доходы Кремля после мая. Чистые доходы правительства от энергетического сектора в мае также будут зависеть от того, сколько государство выплатит субсидий для поддержки нефтяной переработки и внутренних поставок топлива.

Важно! Из-за скачка мировых цен на топливо на фоне войны с Ираном государственные выплаты российским энергетическим компаниям только в апреле достигли 359 миллиардов рублей, или примерно 4,8 миллиарда долларов. А это самый большой показатель за более чем два года.

В то же время в России ухудшили прогнозы по работе нефтегазового сектора на ближайшие три года. Об этом писали в Reuters.

У базовом сценарии прогноз добычи нефти и газа на этот год снижен до 511 миллионов тонн, или 10,22 миллиона баррелей в сутки, с предыдущих 525,2 миллиона тонн. Это почти соответствует уровню 2025 года.

Прогноз экспорта сырой нефти в базовом сценарии уменьшили на 4,5 миллиона тонн в этом году - до 237,2 миллиона тонн. На следующий год ожидания снижены еще сильнее - на 16,5 миллиона тонн, до 227,4 миллиона тонн.

У негативном сценарии, который предусматривает более низкие цены на сырье, добыча нефти может упасть до 497,2 миллиона тонн, а в следующем году составить 502,2 миллиона тонн. Экспорт нефти в этом сценарии, по прогнозам, будет сокращаться в течение двух лет – до 223,6 миллиона тонн в 2026 году и 213,8 миллиона тонн в 2027 году – и даже к 2029 году не превысит уровень 2025 года.

Интересно! Ожидания по ценам на нефть министерство экономики России оставило без изменений. Ожидаемая цена на основной российский сорт нефти Urals на этот год – 59 долларов за баррель.

Что еще стоит знать о нефти?

Индия уже обращалась к США с просьбой ослабить санкции в отношении нефти России. Напомним, что смягчение произошло в марте текущего года. Разрешение действовало по 11 апреля. В частности, Вашингтон разрешил покупать только ту российскую нефть, которая была отгружена до 12 марта.

В то же время эксперты из Международного энергетического агентства сообщили, что в апреле этого года добыча нефти в России сократилась. Она уменьшилась примерно до 8,8 миллиона баррелей в сутки. А это на 460 тысяч баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, на эту ситуацию повлияли украинские атаки дронами.

Ректор Международного института бизнеса в комментарии для 24 Канала сообщил: если война в Иране будет продолжаться, а высокие цены на нефть будут сохраняться, то это будет выгодно для России. Таким образом, Кремль может получить где-то 40 – 45 миллиардов долларов в бюджет.