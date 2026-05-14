Для чого Індія просить продовжити послаблення санкцій проти Росії?

Наразі ж Індія звернулась до США для продовження цих пільг, повідомляє Bloomberg.

Нагадаємо, послаблення санкцій проти російської нафти, яке діє зараз, має закінчитись 16 травня. Продовжувати його США поки не планували, повідомляє Bloomberg.

Проте ситуація на Близькому Сході так і не покращується. Конфлікт там триває. Іран та США не готові поступатися, аби укласти мирну угоду.

Оскільки кінця конфлікту на Близькому Сході не видно, чиновники в Нью-Делі попередили Вашингтон, що постачання залишається пріоритетом, оскільки подальша волатильність на ринку нафти матиме широкі наслідки. Це, зокрема, вплине на 1,4 мільярда індійців, які вже страждають від дефіциту газу для приготування їжі,

– вказують джерела, що побажали залишатися анонімними.

Аналітики відзначають, що послаблення санкцій проти російської нафти відчутно не вплинуло на ринок. А Кремль, завдяки цьому рішенню, зміг отримати значні доходи.

Скільки нафти купує Індія у Росії?

Індія збільшує закупівлі російської нафти. Зокрема, таким чином індійські НПЗ хочуть "запастись" перед закінченням терміну дії послаблень.

Зверніть увагу! Як показують дані Kpler, наразі в Індію щодня надходить 2,3 мільйона барелів російської нафти.

Прогнозовані дані Kpler показують, що місячний потік може становити все ще значні 1,9 мільйона барелів на день,

– йдеться в аналізі.

