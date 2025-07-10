Від титану до танталу: скільки коштують рідкоземельні метали в Україні та де їх купити
- В Україні можна придбати рідкоземельні метали, такі як галій, германій, тантал, телур, титан, цирконій, індій, ітрій та ніобій, через спеціальні онлайн-магазини.
- Ціни на рідкоземельні метали в Україні варіюються, наприклад, галій коштує 2-3 тисячі гривень за кілограм, а індій – 20-45 тисяч гривень за кілограм.
Коли кажуть, що Україна багата на рідкоземельні метали часто мається на увазі саме родовища та поклади з яких може вестись видобуток. Втім, кожний українець за бажанням і потребою може стати щасливим власником ітрію, індію, чи ніобію – їх доставлять навіть поштою.
Які рідкоземельні метали можна купити в Україні
В Україні у вільному доступі продаються багато рідкоземельних металів. Їх можна купити навіть онлайн – в декількох спеціальних онлайн-магазинах, пише 24 Канал.
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При цьому ваше замовлення можуть відправити навіть поштою, або службою перевезення.
Які рідкоземельні метали можна купити в Україні:
- галій – використовується в електроніці для виробництва напівпровідників, світлодіодів (LED), сонячних панелей та високочастотних транзисторів;
- германій – використовується у виробництві напівпровідників, інфрачервоної оптики, волоконно-оптичних систем та сонячних елементів;
- тантал – застосовується в електроніці для виготовлення мініатюрних конденсаторів, у медичних імплантатах, а також у хімічній промисловості;
- телур – використовується у виробництві сонячних панелей, а також напівпровідникової техніки;
- титан – використовується в авіакосмічній промисловості, медицині (імплантати), хімічному обладнанні та військовій техніці.
- цирконій – застосовується в ядерних реакторах (оболонки ТВЕЛів), хімічній апаратурі та біжутерії.
- індій – основний компонент у виробництві рідкокристалічних дисплеїв, світлодіодів та сонячних батарей.
- ітрій – використовується в лазерах, надпровідниках, люмінофорах та жароміцних сплавах.
- ніобій – застосовується в надпровідних магнітах (прискорювачі, МРТ), жароміцних авіаційних сплавах та ювелірних виробах.
Скільки коштують рідкоземельні метали
Рідкоземельні метали в Україні досить коштують досить дорого. Це обумовлено їх обмеженими родовищами, складним видобутком та очищенням, а також підвищеним попитом.
Ціни на рідкоземельні метали в Україні:
- галій – 2-3 тисячі гривень за кілограм;
- германій – 40-48 тисяч гривень за кілограм;
- тантал – 8-10 тисяч гривень за кілограм;
- телур – 3,5-4 тисячі гривень за кілограм;
- титан – 7,5-8 тисяч гривень за кілограм;
- цирконій – 850-900 гривень за кілограм;
- індій – 20-45 тисяч гривень за кілограм;
- ітрій – 4-4,5 тисячі гривень за кілограм;
- ніобій – 5-7 тисяч гривень за кілограм.