Від титану до танталу: скільки коштують рідкоземельні метали в Україні та де їх купити

Коли кажуть, що Україна багата на рідкоземельні метали часто мається на увазі саме родовища та поклади з яких може вестись видобуток. Втім, кожний українець за бажанням і потребою може стати щасливим власником ітрію, індію, чи ніобію – їх доставлять навіть поштою.

Які рідкоземельні метали можна купити в Україні

В Україні у вільному доступі продаються багато рідкоземельних металів. Їх можна купити навіть онлайн – в декількох спеціальних онлайн-магазинах, пише 24 Канал.

Дивіться також Є що видобувати: скільки коштують всі природні ресурси України

При цьому ваше замовлення можуть відправити навіть поштою, або службою перевезення.

Які рідкоземельні метали можна купити в Україні:

галій – використовується в електроніці для виробництва напівпровідників, світлодіодів (LED), сонячних панелей та високочастотних транзисторів;

германій – використовується у виробництві напівпровідників, інфрачервоної оптики, волоконно-оптичних систем та сонячних елементів;

тантал – застосовується в електроніці для виготовлення мініатюрних конденсаторів, у медичних імплантатах, а також у хімічній промисловості;

телур – використовується у виробництві сонячних панелей, а також напівпровідникової техніки;

титан – використовується в авіакосмічній промисловості, медицині (імплантати), хімічному обладнанні та військовій техніці.

цирконій – застосовується в ядерних реакторах (оболонки ТВЕЛів), хімічній апаратурі та біжутерії.

індій – основний компонент у виробництві рідкокристалічних дисплеїв, світлодіодів та сонячних батарей.

ітрій – використовується в лазерах, надпровідниках, люмінофорах та жароміцних сплавах.

ніобій – застосовується в надпровідних магнітах (прискорювачі, МРТ), жароміцних авіаційних сплавах та ювелірних виробах.

Скільки коштують рідкоземельні метали

Рідкоземельні метали в Україні досить коштують досить дорого. Це обумовлено їх обмеженими родовищами, складним видобутком та очищенням, а також підвищеним попитом.

Ціни на рідкоземельні метали в Україні: