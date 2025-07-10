Какие редкоземельные металлы можно купить в Украине

В Украине в свободном доступе продаются многие редкоземельные металлы. Их можно купить даже онлайн – в нескольких специальных онлайн-магазинах, пишет 24 Канал.

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При этом ваш заказ могут отправить даже по почте, или службой перевозки.

Какие редкоземельные металлы можно купить в Украине:

галлий – используется в электронике для производства полупроводников, светодиодов (LED), солнечных панелей и высокочастотных транзисторов;

германий – используется в производстве полупроводников, инфракрасной оптики, волоконно-оптических систем и солнечных элементов;

тантал – применяется в электронике для изготовления миниатюрных конденсаторов, в медицинских имплантатах, а также в химической промышленности;

теллур – используется в производстве солнечных панелей, а также полупроводниковой техники;

титан – используется в авиакосмической промышленности, медицине (имплантаты), химическом оборудовании и военной технике.

цирконий – применяется в ядерных реакторах (оболочки ТВЭЛов), химической аппаратуре и бижутерии.

индий – основной компонент в производстве жидкокристаллических дисплеев, светодиодов и солнечных батарей.

иттрий – используется в лазерах, сверхпроводниках, люминофорах и жаропрочных сплавах.

ниобий – применяется в сверхпроводящих магнитах (ускорители, МРТ), жаропрочных авиационных сплавах и ювелирных изделиях.

Сколько стоят редкоземельные металлы

Редкоземельные металлы в Украине достаточно стоят достаточно дорого. Это обусловлено их ограниченными месторождениями, сложной добычей и очисткой, а также повышенным спросом.

Цены на редкоземельные металлы в Украине: