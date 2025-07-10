Какие редкоземельные металлы можно купить в Украине
В Украине в свободном доступе продаются многие редкоземельные металлы. Их можно купить даже онлайн – в нескольких специальных онлайн-магазинах, пишет 24 Канал.
Смотрите также Есть что добывать: сколько стоят все природные ресурсы Украины
При этом ваш заказ могут отправить даже по почте, или службой перевозки.
Какие редкоземельные металлы можно купить в Украине:
- галлий – используется в электронике для производства полупроводников, светодиодов (LED), солнечных панелей и высокочастотных транзисторов;
- германий – используется в производстве полупроводников, инфракрасной оптики, волоконно-оптических систем и солнечных элементов;
- тантал – применяется в электронике для изготовления миниатюрных конденсаторов, в медицинских имплантатах, а также в химической промышленности;
- теллур – используется в производстве солнечных панелей, а также полупроводниковой техники;
- титан – используется в авиакосмической промышленности, медицине (имплантаты), химическом оборудовании и военной технике.
- цирконий – применяется в ядерных реакторах (оболочки ТВЭЛов), химической аппаратуре и бижутерии.
- индий – основной компонент в производстве жидкокристаллических дисплеев, светодиодов и солнечных батарей.
- иттрий – используется в лазерах, сверхпроводниках, люминофорах и жаропрочных сплавах.
- ниобий – применяется в сверхпроводящих магнитах (ускорители, МРТ), жаропрочных авиационных сплавах и ювелирных изделиях.
Сколько стоят редкоземельные металлы
Редкоземельные металлы в Украине достаточно стоят достаточно дорого. Это обусловлено их ограниченными месторождениями, сложной добычей и очисткой, а также повышенным спросом.
Цены на редкоземельные металлы в Украине:
- галлий – 2-3 тысячи гривен за килограмм;
- германий – 40-48 тысяч гривен за килограмм;
- тантал – 8-10 тысяч гривен за килограмм;
- теллур – 3,5-4 тысячи гривен за килограмм;
- титан – 7,5-8 тысяч гривен за килограмм;
- цирконий – 850-900 гривен за килограмм;
- индий – 20-45 тысяч гривен за килограмм;
- иттрий – 4-4,5 тысяч гривен за килограмм;
- ниобий – 5-7 тысяч гривен за килограмм.