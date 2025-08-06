Як Трамп погрожував Індії?

Протягом декількох місяців торгові представники США та Індії вели переговори з питань мит. Прагнучи скоротити дефіцит торгового балансу з Індією, який становить близько 44 мільярдів доларів, Трамп пригрозив ввести мита на індійські товари, пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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У кінці липня Трамп заявив, що на продукцію з Індії буде накладено 25-відсоткове мито – вище, ніж для інших країн Азії. Він розкритикував Індію за закупівлі російських енергоносіїв.

Індія є найбільшим покупцем російської нафти поряд з Китаєм, в той час, як весь світ вимагає, щоб Росія припинила вбивства в Україні. Отже, Індія сплачуватиме тариф у розмірі 25%, плюс штраф за вищезазначене, починаючи з 1 серпня,

– написав президент США.

Індійська сторона назвала висунуті Трампом вимоги обурливими та необґрунтованими.

Як Індія, Китай та Росія обходять санкції?

Росія перебуває під масштабними санкціями з боку США та Євросоюзу. В рамках цих обмежень Захід встановив стелю цін на експорт російської нафти, щоб підірвати фінансування війни, однак Індія не приєдналася до цього механізму.

Важливо! Після початку вторгнення і закриття західних ринків для Росії обсяги морських постачань нафти до Індії різко зросли. Індія посідає друге місце після Китаю за обсягами закупівель російської нафти,

Китай, як і Індія, також не підтримав західні санкції. Ба більше, він підтримує тісні зв'язки з Москвою: після початку війни обсяги торгівлі між країнами зросли на дві третини, перевищивши 240 мільярдів доларів.

Скільки російської нафти купує Індія?

До війни частка російської нафти в імпорті Індії становила всього 0,2%. До травня 2023 року Росія постачала до Індії понад 2 мільйони барелів сирої нафти на день, що відповідало приблизно 45% від загального обсягу імпорту.

Цікаво! За останні два роки постачання практично не припинялися. Попри коливання цін, загальний річний обсяг продажів перевищив 130 мільярдів доларів. Традиційні постачальники Індії, такі як Ірак і Саудівська Аравія, відійшли на другий план.

Чому Індія купує стільки нафти у Росії?

Перш за все – через низьку ціну: санкції обмежили кількість покупців російської нафти, що дозволило Індії закуповувати її зі значною знижкою.

Крім того, Індія — найгустонаселеніша країна світу й одна з найшвидше зростаючих економік, але вона практично не видобуває нафту самостійно.

Примітно! Частина нафти переробляється для внутрішнього споживання, а решта – експортується в інші країни, в тому числі в Європу, у вигляді дизеля та інших нафтопродуктів.

Угода вигідна обом сторонам: Росія може продавати нафту, теоретично, за обмеженою ціною в 60 доларів за барель, встановленою Заходом, а Індія отримує паливо дешевше ринкової вартості.

Чи зможе Трамп зупинити експорт російської нафти в Індію?

Попри гучні заяви Дональда Трампа щодо можливого введення додаткових мит на індійські товари через імпорт російської нафти, реальний вплив таких рішень на енергетичну політику Індії буде мінімальним.

Як пояснює виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, товарообіг між США та Індією залишається порівняно незначним, тож навіть жорсткі обмеження не зможуть серйозно вплинути на індійську економіку.

Окрім цього, ми вже з вами побачили та почули заяви від індійських керівників, що вони не збираються жодним чином рекомендувати своїм нафтопереробним компаніям будь-які дії, пов'язані з відмовою від російської нафти,

– додав експерт.

Водночас на думку Пендзина, саме санкції ЄС, а не дії Трампа, стали головною причиною пошуку Індією альтернативних постачальників нафти – зокрема з країн Перської затоки.

Адже згідно з останнім санкційним пакетом заборонено постачання нафтопродуктів до Європи, якщо вони виготовлені з російської сировини.

Ось що для Індії є знаковим і важливим. Вони не хочуть втрачати цей ринок. Тому на сьогоднішній момент індійські нафтопереробні вже провели декілька аукціонів на постачання нафти не з Російської Федерації. Це вже є крок з приводу зменшення закупівлі нафти з Російської Федерації. Так що тут не Трамп. Тут Європейський Союз набагато більш важливий.

– додав Пендзин.

Експерт зазначив, що спроби Трампа тиснути на Індію слід розглядати не як прояв турботи про Україну, а як частину ширшої геополітичної гри, де головною метою є не Росія, а Китай.

Україно-російська війна – є елементом тиску США на Китай. Для того щоб видавити з Китаю додаткові преференції для Сполучених Штатів Америки. Тому давайте не перебільшувати очікування, щоб потім не розчаровуватися,

– зазначив Пендзин.

Також експорт додав, що навіть якщо додаткові мита й будуть запроваджені, їхній вплив на глобальні ціни на нафту буде незначним. Так, країни ОПЕК на чолі з Саудівською Аравією вже ухвалили рішення про збільшення видобутку.