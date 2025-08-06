Почему платина стала популярным активом?

Из-за растущего напряжения на рынке платина в этом году стала одним из самых прибыльных активов, а стоимость ее заимствования взлетела до рекордных уровней. Опасения относительно возможных пошлин вызвали масштабный отток металла на склады в США, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Золото рекордно подорожает: какие цены прогнозируют на драгоценный металл

В то же время китайский импорт стабильно превышает предполагаемое внутреннее потребление. На фоне этого в хранилищах Лондона и Цюриха возник дефицит платины, и трейдерам приходится экономить остатки объемов.

Насколько серьезен дефицит платины?

Хотя эксперты в целом понимают, куда направляются поставки, отсутствие прозрачных данных о лондонских резервах мешает точно оценить, насколько критичным стал уровень запасов.

Когда рынок испытывает серьезное давление – независимо от причин, – он должен вытащить активы из тени. Текущие арендные ставки указывают на то, что напряженность остается острой.

- заявил управляющий фондом металлов в Valent Asset Managemen Джей Тейтум.

Одномесячная предполагаемая ставка аренды, по-прежнему, превышает 10% – это ниже июльского пика в более чем 35%, но существенно выше привычного почти нулевого уровня.

Важно! Этот показатель отражает годовую доходность, которую могут получить владельцы платины в хранилищах Лондона или Цюриха, предоставляя металл в краткосрочную аренду.

Хотя трейдеры массово перемещали золото, медь и другие металлы в США в попытке заработать на колебаниях цен из-за тарифной неопределенности, платина выделяется своей исключительной волатильностью и дефицитом.

Интересно! Власти Китая ограничили экспорт драгоценных металлов, и, как и в случае с Лондоном, объемы внутренних резервов практически не поддаются мониторингу.

Несмотря на то что с начала года инвесторы продали около 215 тысяч унций платины из биржевых фондов, за последние три недели склады в Нью-Йорке приняли почти 290 тысяч унций. Китай, крупнейший потребитель платины в мире, во втором квартале закупил рекордные 1,2 миллиона унций.

Кто проигрывает от дефицита платины?

Автомобильная и ювелирная отрасли остаются основными потребителями платины, но стремительный рост стоимости заимствования особенно сильно ударил по производителям, использующих металл в химической промышленности, стекольном производстве и лабораторном оборудовании.

Такие промышленные предприятия часто предпочитают арендовать платину вместо ее прямой покупки.

Примечательно! По словам трейдеров из банков и торговых домов, в периоды пикового спроса ликвидность на рынке практически исчезала, а арендные ставки взлетали до двузначных значений, что вытесняло многих заемщиков.

Какие прогнозы и перспективы?

После почти десятилетия ценового застоя в диапазоне 800-1100 долларов за унцию, платина в этом году подорожала на 45% и достигла уровня около 1 320 долларов. Снижение спроса из-за перехода на электромобили ранее давило на рынок, поскольку более трети потребления платины связано с производством каталитических нейтрализаторов.

Восстановление цен уже сделало около 90% отрасли прибыльной, по сравнению с 60% в конце прошлого года. Однако этого недостаточно для запуска новых проектов. Цены должны вырасти еще примерно на 50%, чтобы стимулировать расширение производства,

– отметил генеральный директор Valterra Platinum Крейг Миллер.

Президент сырьевого хедж-фонда Massar Capital Management Марван Юнес, который управляет активами на сумму около 1,6 миллиарда долларов, считает, что рынок может быть на пороге "бурного ралли".