Після заяви Саудівської Аравії нафта знову почала дорожчати: про що йдеться
Ціни на нафту повернулися до зростання після заяви Саудівської Аравії, яка є одним найбільших експортерів у світі. Більше про ситуацію на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.
Останні зміни на ринку нафти
Торги у вівторок, 22 листопада, нафта Brent завершила з ціною на рівні 88,44 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування виросли на 1,13%.
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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 81,10 долара за барель. За день сировина подорожчала на 1,32%.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 88,43 долара за барель;
- Барель американської нафти WTI торгується за ціною 80,95 долара за барель.
Як Китай та долар впливають на ринок нафти
Нафта повернулася до подорожчання після заяви одного з найпотужніших експортерів сировини у світі. У Саудівській Аравії повідомили, що ОПЕК+ підтримують концепцію скорочення видобування нафти. Ба більше, блок може піти на нові кроки задля того, щоб збалансувати ситуацію на ринку, пише Reuters.
Позиції експертів щодо цін на нафту:
- Експерти Goldman Sachs очікують, що вартість нафти марки Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Підкреслюють, що на ринку фіксують дефіцит, навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.
- Тоді як експерти з Bank of America вважають, що цього року нафта WTI в середньому може торгуватися за ціною у 100 доларів, а у 2023 році ціна впаде до 95 доларів за барель.
- Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит, згідно зі звітом Citigroup.