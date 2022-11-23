Последние изменения на рынке нефти

Торги во вторник, 22 ноября, нефть Brent завершила с ценой на уровне 88,44 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки выросли на 1,13%.

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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 81,10 доллара за баррель. За день сырье подорожало на 1,32%.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 88,43 доллара за баррель;

за баррель; Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,95 доллара за баррель.

Как Китай и доллар влияют на рынок нефти

Нефть вернулась к удорожанию после заявления одного из самых мощных экспортеров сырья в мире. В Саудовской Аравии сообщили, что ОПЕК+ поддерживают концепцию сокращения добычи нефти. Более того, блок может пойти на новые шаги для того, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке, пишет Reuters.

Позиции экспертов по ценам на нефть: