Последние изменения на рынке нефти
Торги во вторник, 22 ноября, нефть Brent завершила с ценой на уровне 88,44 доллара, согласно данным Finance! Yahoo. С начала сессии котировки выросли на 1,13%.
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Контракты на американскую марку нефти West Texas Intermediate стоят 81,10 доллара за баррель. За день сырье подорожало на 1,32%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 88,43 доллара за баррель;
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 80,95 доллара за баррель.
Как Китай и доллар влияют на рынок нефти
Нефть вернулась к удорожанию после заявления одного из самых мощных экспортеров сырья в мире. В Саудовской Аравии сообщили, что ОПЕК+ поддерживают концепцию сокращения добычи нефти. Более того, блок может пойти на новые шаги для того, чтобы сбалансировать ситуацию на рынке, пишет Reuters.
Позиции экспертов по ценам на нефть:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.