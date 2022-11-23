Останні зміни на ринку нафти

Торги у вівторок, 22 листопада, нафта Brent завершила з ціною на рівні 88,44 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування виросли на 1,13%.

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Контракти на американську марку нафти West Texas Intermediate коштують 81,10 долара за барель. За день сировина подорожчала на 1,32%.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 88,43 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 80,95 долара за барель.

Як Китай та долар впливають на ринок нафти

Нафта повернулася до подорожчання після заяви одного з найпотужніших експортерів сировини у світі. У Саудівській Аравії повідомили, що ОПЕК+ підтримують концепцію скорочення видобування нафти. Ба більше, блок може піти на нові кроки задля того, щоб збалансувати ситуацію на ринку, пише Reuters.

Позиції експертів щодо цін на нафту: