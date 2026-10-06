Що варто знати про Гавар

Родовище розташоване в Східній провінції Саудівської Аравії, приблизно за 100 кілометрів від Дахрана, де працює штаб-квартира Saudi Aramco. Саме ця національна компанія відповідає за видобуток сировини на території Гавара, повідомляє Saudipedia.

Об'єкт має вигнуту форму й простягається вздовж краю пустелі Руб-ель-Халі на понад 200 кілометрів, тоді як ширина сягає від 24 до 36 кілометрів. На цій площі зосереджені численні свердловини та промислова інфраструктура для підготовки та перероблення нафти й газу в шести основних виробничих районах.

Перші ознаки нафти в районі майбутнього родовища виявили ще в 1940 році, однак Друга світова війна відклала подальші роботи. Повноцінне відкриття Гавара датують 1948 роком, а першою пробуреною тут свердловиною стала Айн Дара.

Уже у 1951 році Saudi Aramco офіційно розпочала промислову експлуатацію об'єкта. Надалі видобуток стрімко зростав, і до 2010 року сукупний обсяг виробництва перевищив 65 мільярдів барелів.

До слова, запаси Гавара оцінюють у 58,32 мільярда барелів, а його внесок у світовий видобуток нафти становить близько 6,25%.

Де розташоване родовище: дивіться на карті

Нагадаємо, конфлікт на Близькому Сході ще не завершився, однак експорт "чорного золота" з регіону поступово відновлюється. І постачання йдуть не лише через Ормузьку протоку: Саудівська Аравія відновила роботу нафтопроводу East – West, що подає сировину до порту Янбу на узбережжі Червоного моря.