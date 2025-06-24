Які ціни на нафту

У вівторок, 24 червня, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5,3%, до 67,66 за барель. Американська нафта марки WTI впала на 5,5%, до 64,76 за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як припинення вогню на Близькому Сході вплинуло на вартість нафти

У понеділок, 23 червня, президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран повністю погодилися на припинення вогню. Він додав, що якщо обидві сторони не порушуватимуть його, 12-денна війна офіційно закінчиться за 24 години.

Якщо припинення вогню буде дотримано, як було оголошено, інвестори можуть очікувати на повернення цін на нафту до норми, Надалі те, якою мірою Ізраїль та Іран дотримуватимуться нещодавно оголошених умов припинення вогню, відіграватиме важливу роль у визначенні цін на нафту

– вважає старший аналітик ринку Phillip Nova Приянка Сачдєва.

Важливо! Іран є третім за величиною виробником сирої нафти в ОПЕК, і послаблення напруженості дозволить йому експортувати більше нафти та запобігти перебоям з постачанням.