Какие цены на нефть

В среду, 25 июня, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 2%, до 68,45 доллара за баррель. Стоимость американской нефти WTI выросла на 1,9%, до 65,61 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Россия проигрывает с такими ценами на нефть: Зеленский призвал установить новые ограничения

Интересно! Во вторник, 24 июня, цены на Brent и WTI опустились до минимальных значений с 10 и 5 июня соответственно - до того, как 13 июня Израиль нанес удар по ключевым военным и ядерным объектам Ирана.

Какими будут цены на нефть

По словам независимого аналитика Тины Тенг, ближайшее время нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне 65-70 долларов за баррель. Трейдеры ожидают публикацию новых макроэкономических данных в США и решение Федеральной резервной системы по процентной ставке.

Инвесторы также ждут еженедельный отчет Минэнерго США о запасах нефти и топлива, который должен быть опубликован в среду.

Примечательно! Согласно отраслевым данным, запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 20 июня, сократились на 4,23 миллиона баррелей.