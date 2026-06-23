Що відбувається з цінами на нафту

У понеділок, 22 червня, ціни впали більше, ніж на 3%, внаслідок того, що США надали Ірану 60-денне послаблення санкцій після початкових мирних переговорів, про що пише Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 43 центи, або приблизно на 0,6% – до 77,47 долара за барель;

американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 32 центи, або 0,4%, опустившись до 73,54 долара за барель.

За словами аналітика SEB Research Оле Хвальбю зазначив, що наразі країни прагнутимуть поповнити свої запаси сировини. Але у короткостроковій перспективі послаблення санкцій не матиме значного тиску на ціни, оскільки меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном поки що залишається новим та крихким.

Танкери з нафтою та СПГ проходили через Ормузьку протоку, що свідчить про поступове відновлення руху.

Падіння цін відбулося після вихідних. Зокрема, Банк Rabobank знизив свої прогнози щодо цін на нафту через зменшення ризиків перебоїв у Перській затоці. Тепер банк очікує середню ціну Brent на рівні 79 доларів за барель у третьому кварталі та 78 доларів у четвертому кварталі.

Таким чином, світ втратив мільйони барелів поставок нафти та газу через війну в Ірані. Бойові дії на Близькому Сході на кілька місяців заблокували Ормузьку протоку. Вона є ключовим маршрутом, через який проходить багато світових поставок нафти та СПГ. Це, зокрема, вплинуло на економічну ситуацію в усьому світі.

Що ще відомо про ціни на нафту

Нагадаємо, що 22 червня, іранські перемовники заявили про прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами. Це вплинуло на вартість нафти.

А 19 червня стало відомо, що нафтові танкери почали проходити через Ормузьку протоку. Це теж сприяло падінюю цін.