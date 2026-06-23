Що відбувається з цінами на нафту
У понеділок, 22 червня, ціни впали більше, ніж на 3%, внаслідок того, що США надали Ірану 60-денне послаблення санкцій після початкових мирних переговорів, про що пише Reuters.
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- Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 43 центи, або приблизно на 0,6% – до 77,47 долара за барель;
- американська нафта West Texas Intermediate (WTI) втратила 32 центи, або 0,4%, опустившись до 73,54 долара за барель.
За словами аналітика SEB Research Оле Хвальбю зазначив, що наразі країни прагнутимуть поповнити свої запаси сировини. Але у короткостроковій перспективі послаблення санкцій не матиме значного тиску на ціни, оскільки меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном поки що залишається новим та крихким.
Танкери з нафтою та СПГ проходили через Ормузьку протоку, що свідчить про поступове відновлення руху.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Падіння цін відбулося після вихідних. Зокрема, Банк Rabobank знизив свої прогнози щодо цін на нафту через зменшення ризиків перебоїв у Перській затоці. Тепер банк очікує середню ціну Brent на рівні 79 доларів за барель у третьому кварталі та 78 доларів у четвертому кварталі.
Таким чином, світ втратив мільйони барелів поставок нафти та газу через війну в Ірані. Бойові дії на Близькому Сході на кілька місяців заблокували Ормузьку протоку. Вона є ключовим маршрутом, через який проходить багато світових поставок нафти та СПГ. Це, зокрема, вплинуло на економічну ситуацію в усьому світі.
Що ще відомо про ціни на нафту
Нагадаємо, що 22 червня, іранські перемовники заявили про прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами. Це вплинуло на вартість нафти.
А 19 червня стало відомо, що нафтові танкери почали проходити через Ормузьку протоку. Це теж сприяло падінюю цін.