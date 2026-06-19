Яка ціна нафти 19 червня 2026 року?

На ціну нафти впливає марка, повідомляє ресурс Trading Economics.

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19 червня встановлено такі розцінки:

Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 80,20 долара за барель.

Американська нафта WTI коштує – 77.50 долара за барель.

Російська Urals – 61,19 долара за барель.

Як впливають на ціну нафти домовленості США та Ірану.?

Декілька танкерів, у тому числі 3 судна під прапором Саудівської Аравії, пройшли через Ормуз. Це сталося через кілька годин після того, як відбулося підписання тимчасової угоди про припинення війни на Близькому Сході, повідомляє Reuters.

Наразі аналітики очікують, що угода вивільнить на світові ринки більш як 85 мільйонів барелів нафти. Саме стільки застрягло у Перській затоці.

Трейдери все ще чекають на вагомі докази того, що танкерний рух через Ормузьку протоку фактично нормалізується, перш ніж перейти на наступний етап зниження,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Тім Вотерер.

До початку війни на Близькому Сході, через Ормуз проходила п'ята частина світового обсягу нафти та ЗПГ. Аналітики вважають, що торгівля у цьому регіоні може повернутися до норми. Проте для цього потрібен час. Зокрема, на відбудову ураженої інфраструктури.

Виробники Близького Сходу вже готуються відновити видобуток. З часом вони зможуть збільшити експорт.

Кувейтська нафтова корпорація заявила у четвер, що негайно скасувала всі повідомлення про форс-мажор, видані під час війни. Міністр нафти Басім Мохаммед заявив, що нафтові родовища Іраку готові до відновлення видобутку, і видобуток поступово повернеться до норми, відновивши попередні темпи,

– вказує видання.

Водночас ризики на нафтовому ринку лишаються. Першочергово через те, що Ізраїль продовжує війну проти "Хезболли" в Лівані. Тобто, виникає питання чи буде ізраїльський уряд дотримуватися миру.

Нагадаємо, угода між США та Іраном гарантує не тільки відкриття Ормуза. Також вона передбачає низку інших змін. Зокрема, скасування санкцій США щодо іранської нафти. Важливо також розуміти, що це тимчасова угода. Протягом наступних 60 днів перемовники з обох сторін мають остаточно узгодити деякі питання. У тому числі ядерну програму Ірану.