Як змінилася ціна нафти

Додатковий оптимізм ринкам додала заява представників Катару та Пакистану, які повідомили про прогрес у переговорах та підготовці "дорожньої карти" для досягнення остаточної угоди впродовж 60 днів. Деталі передає Reuters.

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На цьому тлі ф'ючерси на нафту Brent втратили 1,9% і опустилися до 79,01 долара за барель, що значно нижче за травневий пік у 126,41 долара за барель. Водночас американська WTI подешевшала на 0,7% – до 75,29 долара за барель.

До слова, новини з Близького Сходу вплинули не лише на нафту. Ціна золота зросла на 0,4% – до 4 178 доларів за унцію. Водночас фондові ринки також відреагували переважно зростанням, зокрема азійські індекси впевнено пішли вгору, а на європейських та американських майданчиках спостерігали помірні коливання.

Нагадаємо, ще донедавна перспективи перемир'я в регіоні залишалися під питанням, адже Дональд Трамп погрожував Ірану новими ударами, тоді як сторони лише розпочинали перші контакти в межах тимчасової угоди.

Додаткову напругу створила й заява Тегерана про повторне закриття Ормузької протоки – одного з найважливіших маршрутів для світових постачань нафти. Хоча це не завадило повністю завантаженим танкерам пройти цим морським шляхом.