Ціни на нафту злетіли до максимального рівня з початку травня: відомий головний каталізатор

Нафта зафіксувала суттєвий стрибок цін на ринку. Один із факторів відіграв більш важливу роль, ніж побоювання щодо сповільнення економіки. Про головні зміни під час торгів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни на ринку нафти

За останній тиждень нафта зросла в ціні на 5%, досягнувши максимального рівня за 9 тижнів. Нафта Brent зафіксувала піковий рівень з 1 травня, тоді як сировина West Texas Intermediate – з 24 травня.

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Для прикладу, у п'ятницю, 7 липня, нафта марки Brent торгувалася за ціною на рівні 78,47 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,59 долара або 2,6% під час сесії. За вівторок цей бренд подорожчав на 1,60 долара за барель.

Водночас марка нафти West Texas Intermediate на кінець сесії торгувалася на рівні 73,86 долара за барель. Ця марка нафти виросла в ціні на 2,06 долара або 2,9% порівняно з торгами у понеділок, повідомляє видання Reuters. Нафта Brent зафіксувала піковий рівень з 1 травня, тоді як сировина West Texas Intermediate – з 24 травня.

Згідно з Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 78,47 долара за барель (+ 2,55%);

за барель (+ 2,55%); Марка WTI торгується на рівні 73,86 долара за барель (+ 2,87%).

Що впливає на вартість нафти

Іран за останні місяці збільшив обсяги постачання нафти. Одним із її головних клієнтів став Китай. Крім того, країна, проти якої діють санкції США, закриває дірки залишені Саудівською Аравією та Росією.

Обидві марки нафти подорожчали суттєво зросли в ціні завдяки побоюванням щодо пропозиції на ринку. Цей фактор навіть переважив очікування майбутнього зростання ключових ставок, яке може призвести до економічного сповільнення та зменшення попиту, пише Reuters.