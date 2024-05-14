Скільки коштує барель нафти

У вівторок, 14 травня, нафта Brent подешевшала на 18 центів. Ф'ючерси на сировину торгуються на рівні 83,18 долара за барель.

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Паралельно американська нафта WTI впала в ціні на 18 центів до 78,94 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,27 долара за барель (- 0,11%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,05 долара за барель (- 0,09%).

Головні фактори впливу на ринку

Ціни на нафту демонструють від'ємну динаміку, але загалом ситуація на ринку залишається стабільною. Річ у тому, що інвестори очікують на низку даних. Зокрема, йдеться про інфляцію у США та звіт від ОПЕК.

Днем раніше нафта Brent зафіксувала найбільший приріст на день за понад 2 тижні, тоді як марка WTI – за більше ніж місяць. Цьому сприяли сигнали про збільшення попиту у двох країнах з найбільшими обсягами споживання нафти – США та Китай.