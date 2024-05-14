Сколько стоит баррель нефти
Во вторник, 14 мая, нефть Brent подешевела на 18 центов. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 83,18 доллара за баррель.
Стоит внимания Обещание за 1 миллиард долларов: о чем Трамп говорил с руководителями нефтяных компаний
Параллельно американская нефть WTI упала в цене на 18 центов до 78,94 доллара за баррель, согласно данным Reuters.
Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,27 доллара за баррель (- 0,11%)
- Контракты WTI торгуются по цене 79,05 доллара за баррель (- 0,09%).
Главные факторы влияния на рынке
Цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику, но в целом ситуация на рынке остается стабильной. Дело в том, что инвесторы ожидают ряд данных. В частности, речь идет об инфляции в США и отчет от ОПЕК.
Днем ранее нефть Brent зафиксировала наибольший прирост в день за более чем 2 недели, тогда как марка WTI – за более чем месяц. Этому способствовали сигналы об увеличении спроса в двух странах с наибольшими объемами потребления нефти – США и Китай.