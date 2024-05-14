Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 14 мая, нефть Brent подешевела на 18 центов. Фьючерсы на сырье торгуются на уровне 83,18 доллара за баррель.

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Параллельно американская нефть WTI упала в цене на 18 центов до 78,94 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,27 доллара за баррель (- 0,11%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,05 доллара за баррель (- 0,09%).

Главные факторы влияния на рынке

Цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику, но в целом ситуация на рынке остается стабильной. Дело в том, что инвесторы ожидают ряд данных. В частности, речь идет об инфляции в США и отчет от ОПЕК.

Днем ранее нефть Brent зафиксировала наибольший прирост в день за более чем 2 недели, тогда как марка WTI – за более чем месяц. Этому способствовали сигналы об увеличении спроса в двух странах с наибольшими объемами потребления нефти – США и Китай.