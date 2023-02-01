Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у вівторок, 31 січня 2023 року, вартість нафти Brent коливалася на рівні 85,46 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,96 долара або на 1%.

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Водночас американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 78,87 долара за барель. Від початку торгів сировина виросла в ціні на 0,97 долара або 1,3%, інформує видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 84,49 долара за барель (- 0,48%);

за барель (- 0,48%); Барель американської нафти WTI коштував 79,10 долара за барель (+ 1,54%).

Фактори вплину на ринку нафти

Ринок нафти завершив черговий торговий день зі стабільною динамікою. До цього сировина зуміла відійти від мінімуму майже за три тижні. Таку динаміку підтримували два фактори:

Слабші позиції долара США. Нагадаємо ця валюта на шляху до серйозного спаду;

Зростання попиту на нафту та нафтопродукти у США у листопаді.

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: