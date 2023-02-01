Останні зміни на ринку нафти
Під час торгів у вівторок, 31 січня 2023 року, вартість нафти Brent коливалася на рівні 85,46 долара за барель. Сировина подорожчала на 0,96 долара або на 1%.
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Водночас американська нафта, яка відома під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 78,87 долара за барель. Від початку торгів сировина виросла в ціні на 0,97 долара або 1,3%, інформує видання Reuters.
За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:
- Марка нафти Brent торгується на рівні 84,49 долара за барель (- 0,48%);
- Барель американської нафти WTI коштував 79,10 долара за барель (+ 1,54%).
Фактори вплину на ринку нафти
Ринок нафти завершив черговий торговий день зі стабільною динамікою. До цього сировина зуміла відійти від мінімуму майже за три тижні. Таку динаміку підтримували два фактори:
- Слабші позиції долара США. Нагадаємо ця валюта на шляху до серйозного спаду;
- Зростання попиту на нафту та нафтопродукти у США у листопаді.
Прогнози від експертів щодо цін на нафту:
- Нагадаємо, що в американському банку Morgan Stanley вважають, що динаміка на ринку нафти зміниться у другій половині поточного року, наприкінці якого можуть зафіксувати вищі ціни на сировину;
- Зокрема, нафта марки Brent, за новим прогнозом, може завершити рік з ціною на рівні 110 доларів за барель;
- Водночас експерти з британського банку Barclays недавно заявили, що на фоні глобального погіршення виробничої активності може виникнути ризик зниження їхнього поточного прогнозу щодо вартості нафти Brent на рівні 98 доларів за барель на 2023 рік.