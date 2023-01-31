Останні зміни на ринку
Станом на вівторок, 31 січня 2023 року, котирування Індексу долара США виросли на 0,22% до 102,50, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,12 – 102,61.
Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:
- Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;
- За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,14, згідно з даними CNBC.
Долар США трохи зміцнив позиції на ринку напередодні низки зустрічей фінансових регуляторів у світі. Водночас це не змінило загальну динаміку валюти, яка залишається на шляху до четвертого поспіль місяця знецінення, інформує видання Reuters. За січень американська валюта втратила понад 1,5%.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
Більше новин про долар США:
- Фахівці розповіли про основні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році. До того ж за цей період Індекс долара зафіксував кілька серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік;
- Експерти Morgan Stanley вважають, що у 2023 році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності.