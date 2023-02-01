Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов во вторник, 31 января 2023 года, стоимость нефти Brent колебалась на уровне 85,46 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,96 доллара или на 1%.

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В то же время, американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 78,87 доллара за баррель. С начала торгов сырье выросло в цене на 0,97 доллара или 1,3%, информирует издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,49 доллара за баррель (-0,48%);

за баррель (-0,48%); Баррель американской нефти WTI стоил 79,10 доллара за баррель (+1,54%).

Факторы влияние на рынке нефти

Рынок нефти завершил очередной торговый день со стабильной динамикой. До этого сырье сумело отойти от минимума почти через три недели. Такую динамику поддерживали два фактора:

Более слабые позиции доллара США. Напомним эта валюта на пути к серьезному спаду;

Увеличение спроса на нефть и нефтепродукты в США в ноябре.

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: