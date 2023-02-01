Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов во вторник, 31 января 2023 года, стоимость нефти Brent колебалась на уровне 85,46 доллара за баррель. Сырье подорожало на 0,96 доллара или на 1%.
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В то же время, американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 78,87 доллара за баррель. С начала торгов сырье выросло в цене на 0,97 доллара или 1,3%, информирует издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 84,49 доллара за баррель (-0,48%);
- Баррель американской нефти WTI стоил 79,10 доллара за баррель (+1,54%).
Факторы влияние на рынке нефти
Рынок нефти завершил очередной торговый день со стабильной динамикой. До этого сырье сумело отойти от минимума почти через три недели. Такую динамику поддерживали два фактора:
- Более слабые позиции доллара США. Напомним эта валюта на пути к серьезному спаду;
- Увеличение спроса на нефть и нефтепродукты в США в ноябре.
Прогнозы от экспертов по ценам на нефть:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.