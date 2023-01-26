Останні зміни на ринку нафти

Під час торгів у середу, 25 січня, нафта Brent торгувалася на ринку за ціною на рівні 86,12 долара за барель. Вартість сировини майже не змінилася за день.

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Американська нафта, яка відома на ринку під маркою West Texas Intermediate, завершила черговий торговий день з ціною 80,15 долара за барель. Від початку торгів сировина подорожчала на 2 центи, повідомляє видання Reuters.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 86,32 долара за барель (+ 0,22%);

за барель (+ 0,22%); Барель американської нафти WTI коштував 80,42 долара за барель (- 0,36%).

Інвестори та ринок нафти

Ціни на нафту під час торгової сесії майже не змінилися. Хоча до цього США оприлюднили слабші, ніж очікували дані щодо збільшення обсягів державних резервів.

Додамо, що 24 січня вартість Brent та WTI впала на 2,3% та 1,8% відповідно, оскільки у США зафіксували скорочення обсягів ділової активності сьомий місяць поспіль, що посилює занепокоєння щодо загального сповільнення економіки.

Ринок починає трохи більше нервувати через економіку та пов'язані з цим речі. Головна турбота на цю мить – руйнування попиту через сповільнення економіки,

– заявив аналітик з компанії Mizuho.

По суті це нівелює майже усе зростання за минулий тиждень. Тоді марка нафти Brent подорожчала на 2,8%, а бренд WTI додав в ціні 1,8%.

Що таке знищення попиту Це постійний рух у напрямку зниження попиту на товар, наприклад, енергетичні продукти. Серед головних причин – тривалий період високих цін або обмежена пропозиція .

Прогнози від експертів щодо цін на нафту: