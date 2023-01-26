Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в среду, 25 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 86,12 доллара за баррель. Стоимость сырья почти не изменилась за день.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 80,15 доллара за баррель. С начала торгов сырье подорожало на 2 цента, сообщает издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,32 доллара за баррель (+0,22%);

за баррель (+0,22%); Баррель американской нефти WTI стоил 80,42 доллара за баррель (-0,36%).

Инвесторы и рынок нефти

Цены на нефть в ходе торговой сессии почти не изменились. Хотя до этого США обнародовали более слабые, чем ожидали данные об увеличении объемов государственных резервов.

Добавим, что 24 января стоимость Brent и WTI упала на 2,3% и 1,8% соответственно, поскольку в США зафиксировали сокращение объемов деловой активности седьмой месяц подряд, что усугубляет беспокойство по поводу общего замедления экономики.

Рынок начинает немного больше нервничать из-за экономики и связанных с этим вещей. Главная забота на этот момент – разрушение спроса из-за замедления экономики,

– заявил аналитик из компании Mizuho.

По сути, это нивелирует почти весь рост за прошедшую неделю. Тогда марка нефти Brent подорожала на 2,8%, а бренд WTI прибавил в цене 1,8%.

Что такое уничтожение спроса Это постоянное движение в направлении понижения спроса на товар, например, энергетические продукты. Среди главных причин – длительный период высоких цен или ограниченное предложение .

Прогнозы от экспертов по ценам на нефть: