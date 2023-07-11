Центробанк США та потужні імпортери нафти тиснуть на ринок: що відбувається з цінами

На ринок нафти вплинули два фактори, які суперечать один одному. Завдяки цьому вдалося стримати втрати двох марок нафти. Про головні зміни під час торгів – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Ключові зміни на ринку нафти

Попередній торговий день, 10 липня 2023 року, нафта марки Brent завершила з ціною на рівні 77,69 долара за барель. Сировина втратила в ціні 0,70 долара або 1% під час сесії.

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Бренд нафти West Texas Intermediate на кінець сесії торгувався на рівні 72,99 долара за барель. Ця марка нафти подешевшала на 0,87 долара або 1,2%, повідомляє видання Reuters. Нагадаємо, що минулий тиждень чорне золото закінчило з піковими цінами з травня.

Актуальні ціни на нафту станом на 11 липня, за даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 78,37 долара за барель (+ 0,88%);

за барель (+ 0,88%); Марка WTI торгується на рівні 73,71 долара за барель (+ 0,99%).

Які фактори відіграли ключову роль на ринку

На ринку нафти важливу роль відіграли два фактори впливу. По-перше, сировина знецінювалася на тлі очікування чергового підвищення ключової ставки Федеральним резервом. Проте втрати стримували рішення Саудівської Аравії та Росії, які є потужними експортерами нафти, про скорочення своїх пропозицій, пише Reuters.

Додамо, що від рішення росіян та саудитів виграв Іран, проти якого з 2018 року діють санкції США. За травень та червень ця країна рекордно збільшила обсяги експорту чорного золота. Одним із головних покупців Ірану став Китай, який є найбільшим імпортером нафти у світі.