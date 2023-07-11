Ключевые изменения на рынке нефти

Предыдущий торговый день, 10 июля 2023 года, нефть марки Brent завершила с ценой на уровне 77,69 доллара за баррель. Сырье потеряло в цене 0,70 доллара или 1% во время сессии.

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Бренд нефти West Texas Intermediate на конец сессии торговался на уровне 72,99 доллара за баррель. Эта марка нефти подешевела на 0,87 доллара или 1,2%, сообщает издание Reuters. Напомним, что на прошлой неделе черное золото закончило с пиковыми ценами с мая.

Актуальные цены на нефть по состоянию на 11 июля, по данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 78,37 доллара за баррель (+0,88%);

за баррель (+0,88%); Марка WTI торгуется на уровне 73,71 доллара за баррель (+0,99%).

Какие факторы сыграли ключевую роль на рынке

На рынке нефти важную роль сыграли два фактора влияния. Во-первых, сырье обесценивалось на фоне ожидания очередного повышения ключевой ставки Федеральным резервом. Однако потери сдерживали решения Саудовской Аравии и России, являющихся мощными экспортерами нефти, о сокращении своих предложений, пишет Reuters.

От решения россиян и саудитов выиграл Иран, против которого с 2018 года действуют санкции США. За май и июнь страна рекордно увеличила объемы экспорта черного золота. Одним из главных покупателей Ирана стал Китай, являющийся крупнейшим импортером нефти в мире.