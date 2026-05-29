Для чого потрібна ця ліцензія?

Ця ліцензія, фактично, дає дозвіл на ведення переговорів з "Лукойлом", повідомляє Reuters.

Саме "Лукойл" є другим за величиною російським виробником нафти. Наразі його іноземні активи намагаються реалізувати.

Для розуміння, США вже 6 разів США продовжують ліцензію. Це відбувається з жовтня 2025 року. Адже саме тоді американський уряд утвердив санкції проти російських нафтових гігантів:

"Роснєфті";

"Лукойлу".

Важливо! США ввели обмеження проти "Роснєфті" і "Лукойлу", бо саме ці компанії відчутно підживлювали бюджет Росії. А це сприяло продовженню війни проти України.

Для "Лукойлу" реалізація активів залишається проблемною. Адже компанія має виконати низку важливих умов.

Будь-яка угода повинна гарантувати, що "Лукойл" не отримає жодних передоплат, а всі кошти будуть розміщені на замороженому рахунку під юрисдикцією США. Транзакції також потребують остаточного схвалення від Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США,

– йдеться у повідомленні.

