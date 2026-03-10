Ціни на нафту стрімко падають: Трамп зробив важливу заяву
- Ціни на нафту впали на майже 7% після заяви Трампа про можливе завершення війни на Близькому Сході.
- Обсяги торгів нафтою Brent та WTI знизилися до найнижчого рівня з кінця лютого.
Сьогодні ціни на нафту впали на майже 7%. Це зниження особливо помітне, на фоні зростання на попередній сесії. Нагадаємо, тоді нафта сягнула трирічного максимуму.
Що впливає на ціну нафти зараз?
Трамп заявив, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитись, повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Ця заява американського президента призвела до зменшення занепокоєння, щодо можливих перебоїв у постачанні нафти.
Як відомо, обсяги торгів наразі знизилися так:
- обсяги торгів нафтою Brent впали до майже 328 тисяч контрактів – це найнижчий показник, починаючи з 27 лютого;
- WTI – 296 тисяч контрактів (найнижчий показник з 23 лютого).
У понеділок ціни на нафту сягали 119 доларів за барель. Зокрема, через скорочення поставок Саудівською Аравією.
Ціни пізніше знизилися після того, як президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Трампом і поділився пропозиціями, спрямованими на швидке врегулювання війни, за словами помічника Кремля, що зняло занепокоєння щодо поставок нафти,
– вказує видання.
Як змінились ціни на нафту 10 березня 2026?
Вартість нафти залежить від сукупності факторів, зокрема, марки, повідомляє Trading Economics. Сьогодні розцінки такі:
- Нафта марки Brent коштує – 85,87 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 81,22 долара за барель.
- Російська Urals – 100,67 долара за барель.
Які ще фактори впливають на нафтовий ринок?
Корпус вартових ісламської революції Ірану відреагував на заяву Трампа про можливе закінчення конфлікту. Він заявив, що саме іранці визначатимуть "кінець війни". Щобільше, Тегеран готовий до продовження конфлікту. Іран обіцяє подальшу блокаду Ормузької протоки, якщо Ізраїль та США здійснюватимуть удари.
Також стало відомо, що Трамп хоче послабити нафтові санкції проти Росії та вивільнити запаси сирої нафти. Це відбуватиметься в рамках заходів, що мають сприяти зниженню цін на цю сировину.