Ціни на нафту стрімко падають: Трамп зробив важливу заяву

Сьогодні ціни на нафту впали на майже 7%. Це зниження особливо помітне, на фоні зростання на попередній сесії. Нагадаємо, тоді нафта сягнула трирічного максимуму.

Що впливає на ціну нафти зараз?

Трамп заявив, що війна на Близькому Сході може скоро закінчитись, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! Ця заява американського президента призвела до зменшення занепокоєння, щодо можливих перебоїв у постачанні нафти.

Як відомо, обсяги торгів наразі знизилися так:

обсяги торгів нафтою Brent впали до майже 328 тисяч контрактів – це найнижчий показник, починаючи з 27 лютого;

WTI – 296 тисяч контрактів (найнижчий показник з 23 лютого).

У понеділок ціни на нафту сягали 119 доларів за барель. Зокрема, через скорочення поставок Саудівською Аравією.

Ціни пізніше знизилися після того, як президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Трампом і поділився пропозиціями, спрямованими на швидке врегулювання війни, за словами помічника Кремля, що зняло занепокоєння щодо поставок нафти,

– вказує видання.

Як змінились ціни на нафту 10 березня 2026?

Вартість нафти залежить від сукупності факторів, зокрема, марки, повідомляє Trading Economics. Сьогодні розцінки такі:

Нафта марки Brent коштує – 85,87 долара за барель.

коштує – 85,87 долара за барель. Американська нафта WTI – 81,22 долара за барель.

– 81,22 долара за барель. Російська Urals – 100,67 долара за барель.

Які ще фактори впливають на нафтовий ринок?