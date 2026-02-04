Чи подорожчає пальне через зростання цін на нафту

Потрібно розуміти, що тимчасове зростання світових цін на нафту, імовірно, приведе до подорожчання нафтопродуктів. Українці відчують ці зміни.

Що буде з цінами на пальне через здорожчання

Наразі Україна імпортує саме готове пальне, а не сиру нафту. Як сказав експерт Іван Ус у коментарі 24 Каналу, у 2025 році – майже 7% всього товарного імпорту склали нафтопродукти.

Іван Ус Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Якщо нафта на світовому ринку зросте, то, відповідно, Україна почне витрачати більше на закупівлю нафтопродуктів. А отже, пальне на українських АЗС може також зрости. Для нас це не дуже вигідна історія.

Що важливо знати про імпорт енергоресурсів Україною:

За перші 6 місяців 2025 року Україна імпортувала енергоресурсів на суму – майже 4,9 мільярда доларів, показують дані "Енергетичної карти".

Цікаво, що за листопад 2025 року імпорт дизпального, автогазу та бензину складає – 946 тисяч тонн. Це рекордний показник за майже 16 місяців, повідомляє "НафтоРинок".

Своєю чергою, експерт Геннадій Рябцев, зауважив, що потрібно враховувати можливі наслідки удару США по Ірану. Адже через це може зрости в ціні нафта.

Зверніть увагу! Наразі напруга між цими країнами спала, проте не зникла повністю.

Рябцев каже, що ця ситуація може стати причиною підвищення цін на бензин та дизпальне. При чому, зростання буде більшим, аніж це економічного обґрунтовано.

Окрім цього, збільшитись ціни на пальне для українців можуть внаслідок:

знецінення курсу гривні, щодо долара;

підвищення акцизу.

Яка ситуація між Іраном та США?