Подорожает ли топливо из-за роста цен на нефть

Нужно понимать, что временный рост мировых цен на нефть, вероятно, приведет к подорожанию нефтепродуктов. Украинцы почувствуют эти изменения.

Что будет с ценами на топливо из-за подорожания

Сейчас Украина импортирует именно готовое топливо, а не сырую нефть. Как сказал эксперт Иван Ус в комментарии 24 Каналу, в 2025 году – почти 7% всего товарного импорта составили нефтепродукты.

Читайте также Индийские НПЗ отреагировали на заявление Трампа: свое слово должен сказать Нью-Дели

Иван Ус Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Если нефть на мировом рынке вырастет, то, соответственно, Украина начнет тратить больше на закупку нефтепродуктов. А значит, топливо на украинских АЗС может также вырасти. Для нас это не очень выгодная история.

Что важно знать об импорте энергоресурсов Украиной:

За первые 6 месяцев 2025 года Украина импортировала энергоресурсов на сумму – почти 4,9 миллиарда долларов, показывают данные "Энергетической карты".

Интересно, что за ноябрь 2025 года импорт дизтоплива, автогаза и бензина составляет – 946 тысяч тонн. Это рекордный показатель за почти 16 месяцев, сообщает "НефтеРынок".

В свою очередь, эксперт Геннадий Рябцев, заметил, что нужно учитывать возможные последствия удара США по Ирану. Ведь из-за этого может вырасти в цене нефть.

Обратите внимание! Сейчас напряжение между этими странами спало, однако не исчезло полностью.

Рябцев говорит, что эта ситуация может стать причиной повышения цен на бензин и дизтопливо. Причем, рост будет большим, чем это экономического обосновано.

Кроме этого, увеличиться цены на топливо для украинцев могут вследствие:

обесценивания курса гривны, относительно доллара;

повышения акциза.

Какова ситуация между Ираном и США?