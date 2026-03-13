Як на вартість нафти вплинуло рішення США?

Ринок сколихнуло рішення США послабити санкції проти Росії, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, Сполучені Штати надали 30-денний дозвіл на купівлю російської нафти. Водночас щодо цього рішення є такі нюанси:

діятиме воно до півночі 11 квітня за часом Вашингтона;

дозволяється купівля лише тої російської нафти, яка наразі перебуває в морі.

Як вказав міністр фінансів США Скотт Бессент, це рішення має сприяти стабілізації світових цін на нафту. І, разом з тим, дія цього дозволу короткострокова. Тобто, Росія від такого рішення не отримає значну фінансову вигоду.

Цікаво! Представник президента Росії Кирил Дмітрієв каже, що рішення США може торкнутися 100 мільйонів барелів російської нафти. Для розуміння, це майже денний світовий видобуток.

Зауважимо, що таке рішення США схвилювало аналітиків і в іншому ракурсі. Адже воно може свідчити про намір американського уряду продовжувати війну на Близькому Сході.

Ринок починає дуже хвилюватися, що ця (війна – 24 Канал) триватиме довше. Найбільше побоювання полягає в тому, що ми зазнаємо серйозних пошкоджень нафтової інфраструктури, що призведе до тривалої втрати поставок,

– сказав головний аналітик сировинних товарів SEB Б'ярне Шилдроп.

Що відбувається з цінами на нафту зараз?

Вартість нафти залежить від багатьох факторів, у тому числі і виробника, повідомляє Trading Economics. Сьогодні ціни, залежно від марки такі:

Нафта марки Brent коштує – 102,74 долара за барель.

Американська нафта WTI – 97,87 долара за барель.

– 97,87 долара за барель. Російська Urals – 89,12 долара за барель.

Які ще фактори мають вплив на світовий ринок нафти зараз?