Неочікувані новини з США підтримали ціни на нафту
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі новин із США. Водночас на ринку не забувають про Близький Схід. Більше про головні зміни на ринку нафти – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень
У середу, 24 квітня, нафта Brent торгується на рівні 88,68 долара за барель. Сировина подорожчала на 26 центів або 0,29%.
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Нафта WTI зросла в ціні на 26 центів або на 0,31% до 83,62 долара за барель.
Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 88,63 долара за барель (+ 0,24%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 83,57 долара за барель (+ 0,25%).
Що впливає на вартість нафти
Нафта продовжує дорожчати на ринку, зокрема, на тлі новин про неочікуване скорочення резервів нафти у США на минулому тижні, що стало позитивним сигналом для попиту. Крім того, ринок ретельно стежать за подіями на Близькому Сході, повідомляє видання Reuters.
Днем раніше, у SS WealthStreet заявили, що геополітичний ландшафт, який змінюється, залишається критично важливим фактором для цін на сиру нафту.