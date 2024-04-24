Як змінилася ситуація на ринку нафти за тиждень

У середу, 24 квітня, нафта Brent торгується на рівні 88,68 долара за барель. Сировина подорожчала на 26 центів або 0,29%.

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Нафта WTI зросла в ціні на 26 центів або на 0,31% до 83,62 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту завершили торгову сесію на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 88,63 долара за барель (+ 0,24%)

Контракти WTI торгуються за ціною 83,57 долара за барель (+ 0,25%).

Що впливає на вартість нафти

Нафта продовжує дорожчати на ринку, зокрема, на тлі новин про неочікуване скорочення резервів нафти у США на минулому тижні, що стало позитивним сигналом для попиту. Крім того, ринок ретельно стежать за подіями на Близькому Сході, повідомляє видання Reuters.

Днем раніше, у SS WealthStreet заявили, що геополітичний ландшафт, який змінюється, залишається критично важливим фактором для цін на сиру нафту.