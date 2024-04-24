Как изменилась ситуация на рынке нефти за неделю

В среду, 24 апреля, нефть Brent торгуется на уровне 88,68 доллара за баррель. Сырье подорожало на 26 центов или 0,29%.

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Нефть WTI выросла в цене на 26 центов или на 0,31% до 83,62 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 88,63 доллара за баррель (+0,24%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,57 доллара за баррель (+0,25%).

Что влияет на стоимость нефти

Нефть продолжает дорожать на рынке, в частности, на фоне новостей о неожиданном сокращении резервов нефти в США на прошлой неделе, что стало позитивным сигналом для спроса. Кроме того, рынок тщательно следят за событиями на Ближнем Востоке, сообщает издание Reuters.

Днем ранее, в SS WealthStreet заявили, что геополитический ландшафт, который меняется, остается критически важным фактором для цен на сырую нефть.