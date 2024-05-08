Ціни на нафту змінили "напрямок руху" через сигнали з першої економіки світу

На ринку нафти знову зафіксували зміну цінової динаміки. Важливі сигнали надходять з США, тоді як сектор очікує на нове рішення ОПЕК+.

Як змінилися ціни на нафту

У середу, 8 травня, на ранніх торгах нафта Brent втратила в ціні 30 центів або 0,36%. Еталонний бренд торгується на рівні 82,86 долара за барель.

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Тоді як нафта WTI подешевшала на 25 центів або 0,32% до 78,13 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,63 долара за барель (- 0,64%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,88 долара за барель (- 0,64%).

Які фактори впливають на ринок нафти

Попередній тиждень еталонні бренди нафти завершили із найбільшим спадом за останні три місяці. На динаміку на ринку нафти впливали новини із США.

Наразі на ринок впливають дані про накопичення як запасів сирої нафти, так і палива в США. Це свідчить про слабкий попит. З іншої сторони очікування щодо пропозиції дуже обережні, адже наступного місяця ОПЕК+ проведе зустріч.

Для прикладу, в МВФ очікують, що з липня нафтовий картель може почати збільшувати обсяги видобування нафти. Вказують, що це потрібно для економічного розвитку Саудівської Аравії.