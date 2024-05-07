26 квітня 2024 року російський суд ухвалив рішення на користь російського "ТрансКапіталБанк". Цей кредитор потрапив під санкції Заходу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Росія арештувала активи двох іноземних банків

Суд санкціонував арешт активів у Росії на 12,4 мільйона євро (13,3 мільйона доларів), які належать європейській дочірній компанії американського JPMorgan та німецького банку Commerzbank. У документах суду вказано, що рішення вмотивоване тим, що 20 квітня 2022 року Мінфін США запровадив санкції проти російського банку.

До теми! Наприкінці квітня російський державний банк ВТБ подав позов у суд проти JPMorgan, аби повернути заблоковані за кордоном кошти. Суд у Санкт-Петербурзі ухвалив рішення про блокування усіх рахунків JPMorgan у Росії.

При цьому західні кредитори та компанії давно занепокоєні майбутнім своїх активів у Росії після початку повномасштабної агресії проти України та відповіді на них офіційної Москви:

Росія активно захоплює активи іноземних компаній;

Москва також призначає нове керівництво дочірніх іноземних компаній;

Кремль змушує бізнеси, які покидають російський ринок, продавати їх зі значними знижками.

Нагадаємо, що генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Дімон закликав на початку квітня продовжувати підтримувати Україну та наполягав на важливості допомоги від США.