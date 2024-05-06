Як змінилися ціни на нафту за тиждень
За останній тиждень на ринку нафти зафіксували найбільший спад за три місяці. Нафта Brent завершила торги у п'ятницю, 3 травня, на 82,96 долара за барель зі спадом на 0,85%. Тоді як сировина WTI подешевшала на 1,06% до 78,11 за барель, згідно з даними Reuters.
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За тиждень нафта Brent подешевшала на понад 7%, тоді як сировина WTI впала в ціні на 6,8%.
Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливалися на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 82,96 долара за барель;
- Контракти WTI торгуються за ціною 78,11 долара за барель.
Що відбувалося на ринку нафти
Інвестори зважували досить слабкі дані щодо ринку праці США, а також ймовірне зниження ключової ставки. Зокрема, інвестори занепокоєні, що утримування процентної ставки на високому рівні протягом тривалого періоду може зашкодити економічному зростанню у США.
Ця країна є найбільшим споживачем нафти у світі. Нагадаємо, що на цьому тижні Федеральний резерв ухвалив рішення зберегти ставку на поточному рівні – 5,25% – 5,50%, оскільки вони не помітили прогресу у боротьбі з інфляцією. Очільник американського центробанку Джером Павелл додав, що підвищення ставки наразі малоймовірне, повідомляє Reuters.