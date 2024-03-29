Сколько стоит нефть на рынке

Прошлый день майские фьючерсы на нефть Brent завершили с ценами на уровне 87,48 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,39 доллара или 1'6%. Тогда как фьючерсы со сроком поставки в июне подорожали на 1,58 доллара или до 87 долларов за баррель

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В то же время американская нефть, которая известна под брендом WTI, выросла в цене на 1,82 доллара или 2'2% до 83,17 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Речь идет о фьючерсах на май.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87 долларов за баррель (+2,24%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,17 доллара за баррель (+1,86%).

Нефть продолжает дорожать

Нефть за день подорожала более чем на 1 доллар за баррель, достигнув пикового уровня за баррель. Это реакция рынка на то, что государства-члены ОПЕК + будут продолжать политику уменьшения объемов добычи нефти.

Также на ситуацию повлияли атаки Украины на энергетическую инфраструктуру России и уменьшение количества буровых установок в США, что приводит к уменьшению объемов поставок нефти, пишет издание Reuters.