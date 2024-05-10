Як на ринок нафти впливає комбінація факторі із Заходу, Азії та Близького Сходу

Нафта знову дорожчає завдяки новинам з двох перших економік світу – США, Китаю та Близького Сходу. Також оцінюють, як сировина завершить тиждень.

Як змінилися ціни на нафту

У п'ятницю, 10 травня, нафта Brent подорожчала на 95 центів або 0,7%. Марка нафти торгується на рівні 84,47 долара за барель.

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Тоді як контракти на американську нафту WTI зросли в ціні на 65 центів або 0,8% до 79,91 долара за барель, згідно з даними Reuters. Обидва бренди нафти налаштовані на тижневий приріст.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 84 долари за барель (+ 0,14%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,46 долара за барель (+ 0,25%).

Які фактори впливають на ринок нафти

Попередній тиждень бренди Brent та WTI нафти завершили із найбільшим спадом за останні три місяці. На динаміку на ринку нафти впливали новини із США. Крім того, атаки України на російські НПЗ, які потужно критикували американці сприяють зниженню цін на світовому ринку нафти.

Нафта продовжує зростати в ціні. Дані з США та Китаю свідчать про збільшення попиту на сировину. Ці країни є найбільшими споживачами нафти у світі.

З іншої сторони, фактором впливу залишається ситуація на Близькому Сході. Постійна невизначеність щодо ситуації у Секторі Гази підтримує зростання цін на нафту.