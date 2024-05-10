Как изменились цены на нефть

В пятницу, 10 мая, нефть Brent подорожала на 95 центов или 0,7%. Марка нефти торгуется на уровне 84,47 доллара за баррель.

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Тогда как контракты на американскую нефть WTI выросли в цене на 65 центов или 0,8% до 79,91 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Оба бренда нефти настроены на недельный прирост.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 84 доллара за баррель (+0,14%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,46 доллара за баррель (+ 0,25%).

Актуально! Предыдущую неделю бренды Brent и WTI нефти завершили с самым большим спадом за последние три месяца. На динамику на рынке нефти влияли новости из США. Кроме того, атаки Украины на российские НПЗ, которые мощно критиковали американцы способствуют снижению цен на мировом рынке нефти.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Нефть продолжает расти в цене. Данные из США и Китая свидетельствуют об увеличении спроса на сырье. Эти страны являются крупнейшими потребителями нефти в мире.

С другой стороны, фактором влияния остается ситуация на Ближнем Востоке. Постоянная неопределенность относительно ситуации в Секторе Газа поддерживает рост цен на нефть.