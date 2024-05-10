Как изменились цены на нефть
В пятницу, 10 мая, нефть Brent подорожала на 95 центов или 0,7%. Марка нефти торгуется на уровне 84,47 доллара за баррель.
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Тогда как контракты на американскую нефть WTI выросли в цене на 65 центов или 0,8% до 79,91 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Оба бренда нефти настроены на недельный прирост.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 84 доллара за баррель (+0,14%)
- Контракты WTI торгуются по цене 79,46 доллара за баррель (+ 0,25%).
Какие факторы влияют на рынок нефти
Нефть продолжает расти в цене. Данные из США и Китая свидетельствуют об увеличении спроса на сырье. Эти страны являются крупнейшими потребителями нефти в мире.
С другой стороны, фактором влияния остается ситуация на Ближнем Востоке. Постоянная неопределенность относительно ситуации в Секторе Газа поддерживает рост цен на нефть.